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محمد الدفراوي.. رفض زيارة الفنانين في مرضه الأخير.. وكان يبكي لعدم قدرته على الصلاة واقفا.. صور

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رنا صلاح الدين - قدم الفنان المصري محمد الدفراوي مختلف الأدوار في حياته، فكان الرجل الحكيم، وكذلك رجل الأعمال والأب الحنون، وأيضا الشرير، وحصل على مكانة كبيرة بين الجمهور.

ولد الفنان محمد الدفراوي عام 1931، وذلك في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

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تخرج الدفراوي من كلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي الخمسينيات من القرن الماضي، قرر الدفراوي دراسة الفن، وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس عام 1955.

686a1a8d5f.jpgمحمد الدفراوي

قدم عددا من المسرحيات، وأصبح نجما من نجوم المسرح القومي في الستينات.

افتخر بعمله في المسرح مع كبار النجوم ومنهم سميحة توفيق، أمينة رزق، عبدالمنعم إبراهيم، فردوس محمد، سناء جميل.

804b175a61.jpgمحمد الدفراوي

برز الدفراوي فيما بعد في عدد من الأدوار المسرحية عن أعمال أخذت من أهم الأدباء المصريين أو مُقتبسة عن رواية أجنبية، ومن أهم أدواره شخصية «لوفت» بمسرحية «تحت الرماد»، شخصية «برانزوفسكو» بمسرحية «الخطاب المفقود»، «العسكري» بمسرحية «جمهورية فرحات»، «ألن» بمسرحية «سيأتي الوقت»، «شيخ الحارة» في مسرحية «الست هدى».

92b0c58754.jpgمحمد الدفراوي

ذاع صيته عندما قدم دور فرعون في مسلسل «محمد رسول الله».

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0a83c1f308.jpgمحمد الدفراوي

قدم عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «ذئاب الجبل، ناصر رأفت الهجان».

5907e4bb41.jpgمحمد الدفراوي

من الأدوار التي لا ينساها الجمهور للدفراوي الملك في فيلم «سلام يا صاحبي»، المفكر صاحب الكلمة في «الإرهابي»، «الله أكبر»، «حب ودلع»، «كل هذ الحب»، «الفتى الشرير»، «شروق وغروب»، «في بيتنا رجل»، «قبلني في الظلام»، و«عمارة يعقوبيان».

حصل على درع التكريم من الرئيس السادات.

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في أواخر أيامه، رقد الفنان، محمد الدفراوي، فترة طويلة بمعهد ناصر، يتلقى العلاج بعد أن داهمته آلام الكبد، وخضع لعدة عمليات جراحية، ثم تدهورت حالته الصحية فى الفترة الأخيرة من حياته، وأصيب بكسر مضاعف فى الفخذ بعد سقوطه من على سلالم المسرح، أثناء الاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس.

قالت زوجته إن أكثر ما كان يؤلمه أن كان يضطر للصلاة وهو راقد، وكان يبكي بسبب ذلك.

8fc8958271.jpgمحمد الدفراوي

رحل في عام 2011، بعد معاناة من المرض لم يتحملها.

f60114b5aa.jpgمحمد الدفراوي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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