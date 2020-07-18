محمد الدفراوي.. رفض زيارة الفنانين في مرضه الأخير.. وكان يبكي لعدم قدرته على الصلاة واقفا.. صور

رنا صلاح الدين - قدم الفنان المصري محمد الدفراوي مختلف الأدوار في حياته، فكان الرجل الحكيم، وكذلك رجل الأعمال والأب الحنون، وأيضا الشرير، وحصل على مكانة كبيرة بين الجمهور.

ولد الفنان محمد الدفراوي عام 1931، وذلك في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

محمد الدفراوي

تخرج الدفراوي من كلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي الخمسينيات من القرن الماضي، قرر الدفراوي دراسة الفن، وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس عام 1955.

محمد الدفراوي

قدم عددا من المسرحيات، وأصبح نجما من نجوم المسرح القومي في الستينات.

افتخر بعمله في المسرح مع كبار النجوم ومنهم سميحة توفيق، أمينة رزق، عبدالمنعم إبراهيم، فردوس محمد، سناء جميل.

محمد الدفراوي

برز الدفراوي فيما بعد في عدد من الأدوار المسرحية عن أعمال أخذت من أهم الأدباء المصريين أو مُقتبسة عن رواية أجنبية، ومن أهم أدواره شخصية «لوفت» بمسرحية «تحت الرماد»، شخصية «برانزوفسكو» بمسرحية «الخطاب المفقود»، «العسكري» بمسرحية «جمهورية فرحات»، «ألن» بمسرحية «سيأتي الوقت»، «شيخ الحارة» في مسرحية «الست هدى».

محمد الدفراوي

ذاع صيته عندما قدم دور فرعون في مسلسل «محمد رسول الله».

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محمد الدفراوي

قدم عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «ذئاب الجبل، ناصر رأفت الهجان».

محمد الدفراوي

من الأدوار التي لا ينساها الجمهور للدفراوي الملك في فيلم «سلام يا صاحبي»، المفكر صاحب الكلمة في «الإرهابي»، «الله أكبر»، «حب ودلع»، «كل هذ الحب»، «الفتى الشرير»، «شروق وغروب»، «في بيتنا رجل»، «قبلني في الظلام»، و«عمارة يعقوبيان».

حصل على درع التكريم من الرئيس السادات.

محمد الدفراوي

في أواخر أيامه، رقد الفنان، محمد الدفراوي، فترة طويلة بمعهد ناصر، يتلقى العلاج بعد أن داهمته آلام الكبد، وخضع لعدة عمليات جراحية، ثم تدهورت حالته الصحية فى الفترة الأخيرة من حياته، وأصيب بكسر مضاعف فى الفخذ بعد سقوطه من على سلالم المسرح، أثناء الاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس.

قالت زوجته إن أكثر ما كان يؤلمه أن كان يضطر للصلاة وهو راقد، وكان يبكي بسبب ذلك.

محمد الدفراوي

رحل في عام 2011، بعد معاناة من المرض لم يتحملها.

محمد الدفراوي