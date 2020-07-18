قبل زفافهما المرتقب.. انفصال هاندة إرتشل ومراد دالكيش

رنا صلاح الدين - في الوقت الذي كان يتعطش فيه عشاق الثنائي لصور زفافهما، هز خبر انفصال النجمة التركية هاندة إرتشل عن حبيبها الفنان مراد دالكيش الوسط الفني التركي.

هاندة ومراد كانا يسعدان للاحتفال بزفافهما خلال الموسم الصيفي الجاري، وبالفعل بدأ الثنائي في التجهيز لحفل الزفاف الذي تقرر اقامته في حديقة منزل شقيقة النجمة التركية، غمزة إرتشل، إلا أن خلافاً قوياً نشب بين الحبيبن، عصف بقصة حبهما التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

مصادر صحفية ربطت بين انفصال الثنائي ونجاح هاندة الكبير في مسلسلها الجديد «أطرق بابي»، حيث قيل إن غيرة مراد من الانسجام القوي بين هاندة وشريكها في بطولة العمل، النجم التركي كرم بورسين، كانت السبب وراء انفصال الحبيبين.

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هاندة إرتشل

يُذكر أن نجمة التركية التي ارتبطت عاطفياً بمراد دالكيش عام أواخر عام 2017 سبق وانفصلت عنه لشهور، إلا أن المياة عادت لمجاريها بينهما مرة أخرى في اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض يناير 2019، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

من ناحية أخرى، سبق وتزوج مراد دالكيش من الفنانة التركية ميرفي بولجور بعد قصة حب جمعتهما أغسطس 2015، إلا أنهما انفصلا رسمياً سبتمبر 2017.