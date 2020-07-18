شاهد مكسيم خليل مع العصابة.. منّ الأكثر شبهاً له من أبنائه الثلاثة؟

رنا صلاح الدين - خرج النجم السوري مكسيم خليل في نزهة عائلية مع أبنائه الثلاثة، وقرر مشاركة محبيه بصورة عفوية تجمعه بهم داخل سيارته.

مكسيم داعب الفانز بتعليق طريف على الصورة، كتب فيه: «العصابة ..طالعين انا وهاني وجاد عمنتصور مع المعلّم لوكاس..

الله يخليلكم ولادكم وعيلكم ويحفظكم من كل شر».

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فانز ومتابعو مكسيم تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها النجم السوري وأبنائه الثلاثة، مؤكدين أنهم ورثوا عنه وسامتهم وجمال ملامحهم، واختفلت آرائهم في اختيار الأقرب شبهاً له، في الوقت الذي لفت أغلبهم إلى أن نجله الأكبر أصبح نسخة منه.

يُذكر أن مكسيم خليل متزوج من الفنانة السورية سوسن أرشيد عام 2004، وقد انجب منها ولدين هما «جاد ولوكاس»، وهي الزوجة الثانية في حياة مكسيم الذي سبق وتزوج من الفنانة يارا خليل، وانجب منها ابنه الأكبر «هاني».

من ناحية أخرى، شارك مكسيم خليل في مارثون دراما رمضان الماضي بمسلسل «أولاد آدم» الذي شارك في بطولته أمام قيس الشيخ نجيب، ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، وغيرهم، والعمل من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، في الوقت الذي تألق فيه خلال دراما رمضان 2019 بمسلسل «صانع الأحلام»، وهو من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وشارك مكسيم في بطولته أمام الفنانة الأردنية مي سليم والمصرية أروى جودة واللبنانية جيسي عبدو، وطوني عيسى، وإيلي متري، وغيرهم.