كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد شقيقها بدر، وحرصت على تهنئته بشكل مؤثر عبر رسالة وجهتها له، اعربت من خلالها عن مدى ارتباطها به وحبها له.

كندة نشرت صوراً لشقيقها بدر، معلقة عليها: «حبيبي.. أخي الي بتتمنى كل اخت يكون عندا متلو.. الأقرب الأدفى الأهضم والأشطر، اخي سندي رفيقي وعزوتي وأحلا خال لبنتي عقد ما بشتاقلك وبزعل انك ماعدت عايش جنبي عقد مابفرحلك وبشوف حالي بكل خطوة عم تعملا وبنجاحك ومحبة الناس الك.. كل سنة وانت سالم وناجح ومبسوط».

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فانز وأصدقاء كندة تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة بعيد ميلاد شقيقها، متمنيين له النجاح والتوفيق.

من ناحية اخرى، تستعد كندة علوش لاستئناف نشاطها الفني ببطولة مسلسل «إلا أنا»، وهو عمل يتكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المتصلة المنفصلة، من تأليف يسري الفخراني، وإخراج مريم أحمدي.

فيلم «الأصليين» كان آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث قررت الفنانة التفرغ لأسرتها لفترة في أعقاب زواجها وانجابها.