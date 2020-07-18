هل دنيا بطمة تنتظر توأم؟.. صور حملها تثير الجدل

رنا صلاح الدين - زاد وزن النجمة المغربية دنيا بطمة بشكل كبير بعد دخولها في الأشهر الأخير من حملها، الأمر الذي أثار شكوك البعض حول حمل الفنانة في توأم، وما زاد من قوة هذه الشكوك كانت الصور الأخيرة التي نشرتها نجمة Arab Idol.

دنيا أثارت جدلاً كبيراً بعدما نشرت لقطات من جلسة تصوير خاصة خضعت لها للإعلان عن جنس مولودها، ظهرت فيها تحمل بالونات زرقاء وأخرى باللون الزهري، معلقة عليها: «حزر فزر يا ترى؟ هل هو صبي أو بنت أم توأم».

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وفي الوقت الذي تفاعل فيه الفانز مع بطمة عبر تعليقات توقعوا فيها جنس المولود، لم تستجب الفنانة المغربية لتفاعلهم ولم تكشف عن مولودها القادم، الأمر الذي زاد الشكوك حول امكانية حمل الفنانة في توأم.

يُذكر أن النجمة المغربية دنيا بطمة متزوجة من مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، ولديها منه ابنه واحدة تُدعى «غزل»، وكانت الفنانة الشابة قد صرحت أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم «تركي».

شائعات قوية كانت قد اثيرت خلال الفترة الماضية حول انفصال دنيا بطمة عن زوجها، الأمر الذي دفعه للرد بنفي هذه الشائعة عبر صورة نشرتها تجمعها بزوجها، عبر تطبيق «سناب شات»، وعلقت عليها بقولها: «لن نتوقف عن قول حسبي الله ونعم الوكيل دائماً وأبداً الحمدالله».