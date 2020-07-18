وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين تدرس تمديد مبادرة تجميد الديون لما بعد 2020 المزيد

أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن مجموعة العشرين تدرس خلال اجتماعها المنعقد، السبت، تمديد مبادرة تجميد ديون الدول الفقيرة لما بعد 2020.

وأضاف الجدعان خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية، أن 42 دولة تقدمت لمبادرة العشرين من أجل تجميد مدفوعات خدمة الديون.

وتنعقد المحادثات برئاسة الجدعان وأحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل فيه الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.

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وكانت دول مجموعة العشرين قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم.

لكن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي حث خلال الاجتماع، على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021.

وحتى قبل انعقاد الاجتماع، تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفقًا لمنظمات "أوكسفام" و"كريستيان إيد" و"غلوبال جاستيس ناو" في تقرير نشر الخميس.

وذكرت المنظّمات في تقرير الخميس أن هذه الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33,7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.