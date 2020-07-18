تامر حسني في ورطة بعد مصادرة معدات تصوير فيلمه الجديد

صادرت الإدارة المحلية لحي الدقي بمحافظة الجيزة، معدات تصوير فيلم النجم تامر حسني الجديد “مش أنا” بعد توجيه اتهام لصناع الفيلم بإشغال الطريق، والتصوير في الشارع دون الحصول على تصريح مسبق.

وأفادت صحيفة “الرؤية” انه تقرر تغريم الشركة المنتجة 30 ألف جنيه، حسب تصريحات اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

فيلم “مش أنا” يشارك في بطولته الى جانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة وغيرهم. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وكان صنّاع الفيلم قد استأنفوا التصوير منذ أيام بعد توقف لأشهر. وتدور قصة “مش أنا”، حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.