أشرف فايق يدعو بالشفاء لدكتور سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طلب المخرج أشرف فايق، من الجمهور ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، الدعاء للفنان الكبير سناء شافع بالشفاء، لمروره بوعكة صحية، استدعت نقله للمستشفى.

ونشر فايق صورة شافع، معلقًا "رجاء الدعاء لدكتور سناء شافع بالشفاء"، لافتًا أنه يتواجد حاليا في أحد مستشفيات منطقة الدقي.

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كان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المستشفى كلمتني النهاردة وطمنتني على صحته وهي مجرد وعكة صحية بسيطة، واحتمال يخرج بكرة من المستشفى".

وأضاف: "أنا على اتصال بسناء وهو بيرد على الناس كلها"، واختتم أشرف زكي حديثه: "أحب أوجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد اتصالها بالفنان سناء شافع لتطمئن عليه".

وأصيب الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي، ونُقل، الخميس الماضي، إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء.

