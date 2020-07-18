محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تمنت المطربة السورية أصالة نصري تمام الصحة والعافية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بعد تردد أنباء تفيد بمروره بوعكة صحية، فيما أكدت وكالة الأبناء الكويتية "كونا" أن الأمير دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية، وأنه بخير.
وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالي أمير الإنسانيّة، الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح بتمام الصحّة والعافية وطول العمر".
يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمير الإنسانية".. أصالة تتمنى تمام الصحة والعافية لأمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.