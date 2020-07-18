"أمير الإنسانية".. أصالة تتمنى تمام الصحة والعافية لأمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت المطربة السورية أصالة نصري تمام الصحة والعافية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بعد تردد أنباء تفيد بمروره بوعكة صحية، فيما أكدت وكالة الأبناء الكويتية "كونا" أن الأمير دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية، وأنه بخير.

وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالي أمير الإنسانيّة، الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح بتمام الصحّة والعافية وطول العمر".

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا.