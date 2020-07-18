نوال تدعو لأمير الكويت: "اللهم ألبسه ثوب الصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت الفنانة نوال الكويتية على الدعاء لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي تردد أنه يمر بوعكة صحية، فيما أكدت وكالة الأبناء الكويتية "كونا" أن الأمير دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية، وأنه بخير.

وكتبت نوال عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه من كل شر".

Advertisements

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، طمأن أهل الكويت على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، بعد أنباء عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه بخير وصحة وعافية.

نوال الكويتية، تستعد لطرح أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "يا شمعة الدنيا". كلمات عالية الحساوي، ألحان أنور عبدالله، توزيع عدنان عبدالله، هندسة صوت فهد الحداد.