أبو الفتوح عمارة.. صاحب أدوار ثانوية وشقيقته وقفت أمام شادية وسهير رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل ذكرى وفاة الفنان أبو الفتوح عمارة، اليوم 18 يوليو، الذي عرف الجمهور شكله لتقديمه العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتليفزيون.

تميز الفنان أبو الفتوح عمارة بملامح طيبة شرقية، ساندته في الكثير من أعماله وحفظ شكله الجمهور حتى بعد رحيله، ورغم أن لم يحصل على أدوار البطولة قط.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الراحل أبو الفتوح عمارة:

- ولد أبو الفتوح عمارة في 9 سبتمبر في محافظة الدقهلية عام 1928.

- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في بداية الستينيات بعروض فرقة "عبدالرحمن الخميسي المسرحية".

- شقيقته الفنانة فاطمة عمارة، التي شاركت في عدد من الأفلام أبرزها "أضواء المدينة" أمام الفنانة شادية والتي شاركتها غناء بعض أغاني الفيلم، مثل "قال ايه شرابي مدلدل" و"الله يا بوصة وبقيتي عروسة"، وكانت ضمن فريق فيلم "بنت اسمها محمود" مع الفنانة سهير رمزي، وفيلم "سيد درويش"، ثم اعتزلت في الثمانينات.

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- كانت البداية من خلال خشبة المسرح، وقدم على خشبته عدد كبير من المسرحيات، بينها: "عزبة بنايوتي، روض الفرج، البريمة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، إزي الصحة".

- قدم الراحل أبو الفتوح عمارة للفن المصري حوالي ما يقرب من 250 عملًا فنيًا.

- كما اشتهر بكلمة "عدم لمؤاخذة" والتي كان يرددها في معظم أفلامه.

- من أشهر المسلسلات التي ظهر فيها "البخيل وأنا"، مع الفنان الراحل فريد شوقي و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، "أبو العلا 90"، "الصبار"، "حلم الجنوبى".

- شارك في العديد من الأفلام الناجحة، بينها: "قضية عم أحمد"، "ناصر ٥٦"، "المواطن مصري"، "ثلاثة على الطريق"، "اللعب مع الكبار" مع الزعيم عادل إمام.

- رحل أبو الفتوح عمارة في 18 يوليو عام 1999، وكان أخر أعماله السينمائية فيلم "الحرب العائلية الثالثة"، بينما التليفزيونية "قط وفار"، "وتمضي الأيام".