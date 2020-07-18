سوسن بدر تنشر صورًا مع حفيدتها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصور تجمعها بحفيدتها الصغرى "مايا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت سوسن بدر في الصور بصحبة مايا أمام البحر، خلال قضاء العطلة الصيفية. وعلقت سوسن على الصور: "أخيرًا خرجنا أنا وحفيدتي الصغيرة مايا على البحر". وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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