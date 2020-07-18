فيديو| أحمد عز يدعو جمهوره لمشاهدة "علاء الدين" في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الحساب الرسمي للفنان أحمد عز، عبر موقع "تويتر"، فيديو يضم مقاطع من مسرحيته "علاء الدين".

وفي الفيديو يدعو عز جمهوره إلى حضور العرض، الذي من المقرر إعادة تقديمه في عيد الأضحى المُقبل، بعد فترة توقف بسبب تعطيل النشاط الفني، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقول عز في الفيديو "وحشتونا جدا، مسرحية علاء الدين على مسرح كايرو شو، استنونا في العيد".

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.