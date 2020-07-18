أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات الحالة الصحية للفنان سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان سناء شافع.

وقال "زكي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المستشفى كلمتني النهاردة وطمنتني على صحته وهي مجرد وعكة صحية بسيطة، واحتمال يخرج بكرة من المستشفى".

وأضاف: "أنا على اتصال بسناء وهو بيرد على الناس كلها"، واختتم أشرف زكي حديثه: "أحب أوجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بعد اتصالها بالفنان سناء شافع لتطمئن عليه".

وأصيب الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي، ونُقل، الخميس الماضي، إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء.