نبيل شعيل يتمنى الشفاء لأمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنى الفنان الكويتي نبيل شعيل الشفاء العاجل لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، بعدما تردد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا. ونشر "شعيل" صورة للأمير صباح، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي سمو الأمير صباح الأحمد الصباح ويلبسه ثوب الصحة والعافية". وأضاف: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شافي المريض بقدرتك يا رحمن يا رحيم اشفِ وعافِ الأمير صباح الأحمد وألبسه ثوب الصحّة والعافية". وشارك نبيل شعيل مؤخرًا في تقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، والذي شارك فيه العديد من النجوم، ومن بينهم: صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبدالوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال.

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