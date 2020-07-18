بصورة من داخل المستشفى.. رامي جمال يكشف عن تعرض والده لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعرض والد المطرب رامي جمال لوعكة صحية، أمس، أدت دخوله إلى أحد المستشفيات. ونشر رامي صورة لوالده داخل المستشفى وهو على جهاز الأكسجين، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وكتب رامي جمال على الصورة: "سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش أبدا". Advertisements من ناحية أخرى، يستعد رامي جمال لاستكمال أغاني ألبومه الجديد وهو السادس في مشواره الغنائي. ويتعاون "رامي" في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، أبرزهم جمال الخولي، أحمد المالكي، محمد عاطف.

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