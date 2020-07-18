تراند اليوم : ممثلة مصرية تكشف عن رؤيا غريبة لممثل مدفون في قبر "أحمد زكي"



طلبت الممثلة نشوى مصطفى، الدعاء لروح الممثل الراحل ممدوح وافي، الذي توفي قبل 16 عامًا.

وكتبت نشوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حاجة غريبة حصلت من فترة حلمت بممدوح وافي الله يرحمه، كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية (ولاد الشوارع)، وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم، دلوقتى بافتح بروفايلي لقيت صورة لابنته قدامي بنته ممثلة هاوية شاطرة أوووووي وموهوبة حقيقي، استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرأ له الفاتحة، ادعو لممدوح بالرحمة روحه طالباها، الله يرحمك يا ممدوح انت وكل الغاليين".

ورحل وافي في 17 أكتوبر عام 2004 عن عمر ناهز الـ53 عامًا، وقد تم دفنه في نفس قبر صديقه الممثل الراحل أحمد زكي بناءً على طلبه.



وكان وافي صديقًا مقربًا من زكي ورافقه في رحلة مرضه بعد إصابته بسرطان الرئة، واكتشف بالصدفة بعد إجرائه مجموعة من الفحوصات أنه مصاب بسرطان المعدة وفي مرحلة متأخرة جدًا.

وطلب أن يدفن بمقبرة زكي ليكون رفيقًا له في الحياة والممات، وتوفي أثناء تلقيه العلاج بمستشفى قصر العيني في 17 أكتوبر عام 2004، وحقق زكى مطلب صديقه وتم دفنه في مقبرته، قبل أن يلحق به بعدها بخمسة أشهر فقط بعد صراع طويل مع المرض، ودفنا معًا.