نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة برفقة أخيها تم تصميمها خصيصاً لذكراه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علقت ناهد على الصورة بكلمات مؤثرة قائلة:"أسعد يوم ميلاد في الجنة، لم أسمع صوتك لسنوات، ولكنقلبي له محادثة يومية معك، اشتقت لك بشدة،
اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. • اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع
يذكر أن ناهد قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ألنهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة..أحيت ناهد السباعي ذكرى وفاة أخيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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