يسر فاروق فلوكس: من الأدوار الصادمة التي قدمها والدي دوره في الراقصة والسياسي

قالت الإعلامية يسر فاروق فلوكس، إنها تعلمت من والدها الفنان فاروق فلوكس الضمير وعدم التحدث عن أي شيء، طالما لم تكن مقتنعة به.

وأضافت يسر فلوكس خلال اتصال هاتفي ببرنامج 3 ستات، والمذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه كل من الفنانة سلوى محمد علي، وسالي

حماد، وإيمان يوسف، أن والدها الفنان فاروق فلوكس قارئ جيد.

تابعت يسر، أن والدها استطاع أن يقدم أدوارًا صعبة مركبة ومن الفنانين القلائل الذين استطاعوا تأدية أدوار صادمة داخل المجتمع.

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وكشفت أن من ضمن الأدوار الصادمة

التي قدمها والدها دوره في فيلم الراقصة والسياسي، وشعرت بالضيق حينها من تلك الشخصية كونها كانت صغيرة، فضلًا عن كون الدور صادم للمجتمع، الذي يرغب في عدم مشاهدة الحقيقة ورؤية الصورة المزيفة.

وأكدت على أن والدها مؤمن جدًا أن للفن رسالة، واختار الفن مقابل الهندسة لا سيما أنه كان مهندس ماهر واستطاع أن يصنع سيارة بالكامل بمجهوده الشخصي.