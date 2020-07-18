فاروق فلوكس: نفذت العديد من روايات المصانع الحربية وبدأت مسيرتي كهاوي

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إنه خلال الفترة من 1956 وحتى تخرجه في 1963 كان يعمل كهاوي في مسرح الكلية والجامعة التي يدرس بها.

وتابع خلال لقائه مع مقدمي برنامج 3 ستات، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تشارك في تقديمه الفنانة سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنه تم تكليفه

في مصانع حربية للعمل بها كمهندس فور تخرجه، وكان يعاني من أجل الوصول للمسرح فور انتهاء عمله بالمصنع، حتى أنه أحيانا اضطر للعبور عبر السور.

وأشار الفنان القدير، فاروق فلوكس، إلى أنه نفذ العديد منى الروايات كانت ترعاها شركات المصانع الحربية

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التي كان يعمل بها.

وأوضح فاروق فلوكس أن حسن عبد السلام، أخرج له العديد من المسرحيات التي أداها خلال فترة دراسته بالجامعة، مشيرا إلى أنه التحق بشركة المتحدين في العام 1966 والتي أسسها كل من سمير خفاجي وعبد المنعم مدبولي.

وأوضح فلوكس أنه لم يكن هناك مونتاج في بداية عمله، ما يعني أن الخطأ في أحد الأعمال حتى وإن كان في الدقيقة الأخيرة يتطلب إعادة التصوير مرة أخرى.