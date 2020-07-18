"ضربة معلم"..عمل فني جديد لـ محمد رجب

أعلن الفنان محمد رجب عن عمل فني جديد له، وذلك عبر صورة على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر رجب صورة عبر خاصية "ستوري" بإطلالة مختلفة على "انستجرام" وكتب عليها "ضربة معلم..ٌقريباً".
يذكر أن رجب قد شارك درامياً من خلال مسلسله "الأخ الكبير" الذي عرض مع بداياتعام 2020، من بطولة"هبة مجدي، أيتن عامر، عبير صبري، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محمود حجازي، أحمد حلاوة"، من تأليف:أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.
بجانب مشاكرته كـ ضيف شرف في العمل الرمضاني "الاختيار" من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.
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