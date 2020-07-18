أسماء أبو اليزيد توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لتوجه له رسالة حب وتقدير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وجهت له رسالة حب عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" قائلة:"بنحبك ياأستاذ" يذكر أن أسماء تستأنف حاليا تصوير جزئي مسلسلها "الآنسة فرح" بعد نجاح الجزء الأول منه، وحصوله على Advertisements نسبة مشاهدة عالية. نسبة مشاهدة عالية. يضم العمل عدد من نجوم الدراما، وأبرزهم: " رانيا يوسف، ومحمد كيلانى، هبة عبد العزيز، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وآخرين، والمسلسل من تأليف: محمود عزت، وإخراج: أحمد الجندي".

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