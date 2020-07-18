علي الغالبي: عايشك بالحب كليب رومانسي على قنوات مزيكا

انتهى الفنان العراقي علي الغالبي، من تصوير أحدث كليباته المصورة "عايشك بالحب"، لطرحه على منصات الموسيقى العالمية ومنها أنغامي وميوزيكلي بالتزامن مع عرضه عبر قناة آرابيكا الموسيقية على اليوتيوب. الموسيقية على اليوتيوب. Advertisements "عايشك بالحب" من كلمات محمد الخالدي، والحان زيدان، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج المصري محمد فضل، وتم تصويرها فى لبنان الأسبوع الماضي، وهو من إنتاج قناة آرابيكا الموسيقية. المخرج المصري محمد فضل، وتم تصويرها فى لبنان الأسبوع الماضي، وهو من إنتاج قناة آرابيكا الموسيقية. وتدور فكرة الكليب في إطار رومانسي اجتماعي عن قصة رومانسية حقيقة تجمع حبيبين يتحديان كل الظروف في سبيل حبهما.

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