فيديو..هبة طوجي تسجل أكثر من 30 ألف مشاهدة بأغنية "يمكن أحلى يفل" عبر "يوتيوب"

حققت الفنانة هبة طوجي بأغنية "يمكن أحلى يفل" أكثر من 31 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:مروان وغادي الرحباني، ألحان:اسامة الرحباني، ويقول مطلعها:"يمكن أحلى يفلّ يمكن أحلى يضلّ بالعتمة وما يطلّ يمكن يشتقلي يمكن لو فلّيت من قلبك

فلّيت خوفي ان ما طلّيت تنسى وما تشتقلي".

يذكر ان هبة قد طرحت مؤخراً أغنية "روح ياقمر" والتي سجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:غدي رحباني، ألحان:يزن الحاجري، توزيع:أسامة الرحباني.