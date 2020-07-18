محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة شوقي طنطاوي

أحيا النجم محمد صبحي ذكرى وفاة زميله ورفيق العمر الفنان شوقي طنطاوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد صبحي صورة برفقة شوقي طنطاوي، وعلق عليها قائلًَا: اليوم مر عام علي رحيل " شوقي طنطاوي " تلميذي وصديقي ومساعدي ورفيق رحلتي الفنية علي مدار ٥٠ عاما... ستظل مثلاً عظيماً أثرت في حياتي وفني .. أفتقدك كثيراً .. وليس أمامي سوي أن أدعو لك بالرحمة والمغفرة. علي رحيل " شوقي طنطاوي " تلميذي وصديقي ومساعدي ورفيق رحلتي الفنية علي مدار ٥٠ عاما... ستظل مثلاً عظيماً أثرت في حياتي وفني .. أفتقدك كثيراً .. وليس أمامي سوي أن أدعو لك بالرحمة والمغفرة. Advertisements يذكر أن الفنان شوقي طنطواي شارك النجم محمد صبحي في بطولة مسرحية خيبتنا، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد صبحي، وبطولة كل من سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، ندى ماهر، عبير فاروق، حازم القاضي، بوسي الهواري، ميرنا زكري، ألفريد كمال، محمد يحيى، إيمان مدحت، أيمن مرجان، تامر محسن، عبدالله مشرف.

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