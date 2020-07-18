فيديو .. وليد توفيق يغني عشقك عذاب على الطريقة المكسيكية

نشر الفنان وليد توفيق فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر وليد توفيق من خلاله، أثناء غنائه أغنية عشقك عذاب على الطريقة المكسيكية. الطريقة المكسيكية. Advertisements وأغنية عشقك عذاب من كلمات معتصم حمزة، وألحان وليد توفيق، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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