بكلمات مؤثرة .. عمرو سعد يرثي صديق الطفولة أيمن رجب

رثى الفنان عمرو سعد صديق طفولته أيمن رجب، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح عمرو سعد قائلًا: في ناس بنحس بيهم قوي اما نفقدهم اهمهم الصحاب .. النهاردة الموت غيب صديق طفولتي ايمن رجب واخد معاه جزء كبير من ذكرياتي الحلوه بعد صراع قصير جدا مع المرض اللعين وانا في

المقابر عدت قدام عيني تفاصيل أيام المدرسة والمذاكرة والشقاوة والفسح أيام العيد وماكانش ممكن وقتها حد فينا يتصور انه يا حبيبي وفجأة هايوصل التاني هنا .. لكن ربنا كريم ورحيم وانت طيب وأمك وأبوك راضين عنك .. ربنا يصبر كل أصحابك واهلك وأخوك احمد رجب حبيبي واخويا وأختك وأمك الطيبة الحنونة .. أسألكم الدعاء والفاتحة.

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يذكر أن الفنان عمرو سعد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الإختيار، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.