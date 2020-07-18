جريمة تهز الأردن.. أب يقتل ابنته بالشارع ويشرب الشاي قرب جثتها “فيديو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

استيقظ الأردنيون صباح يوم السبت على جريمة قتل جديدة وصفت بالمروعة كان منفذها أب انتزع الإنسانية من قبله وضحيتها ابنته شابة أربعينية تدعى ”أحلام “ والتي انتهت أحلامها على يد والدها.

وما إن انتشر خبر جريمة قتل ”أحلام“ في منطقة صافوط التابعة للواء عين الباشا في محافظة البلقاء غرب العاصمة عمان حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالأصوات المطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تكفل حماية المرأة من أن تقع ضحية لمجتمع ذكوري.

فقد تصدر وسم هاشتاغ #صرخات_احلام ترند الأردن ، وسط مطالبات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالحكم على قاتل ابنته بالإعدام .

وكتب أحد النشطاء ويدعى يزن شاويش مطالبا في تغريدته بأن يصدر حكم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد للقاتل الذي يقتل أحد أولاده .

وروى شاويش في تغريديه تفاصيل جريمة قتل ”أحلام “ ،“ كانت الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة واذ بصوت صراخ فتاة تركض في الشارع العام هربا من والدها والدماء تسيل من رقبتها، وكانت تستنجد بوالدتها التي لم تحرك ساكنا ليلحقها والدها ويمسكها ويحطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مسمع ومرى من سكان المنطقة“.

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وأضاف ”لقد جلس والدها بعد أن قتلها يشرب كأسا من الشاي وكأن شيئا لم يحدث“، مشيرا إلى أن بعض السكان حاولوا الاقتراب من جثة أحلام إلا أن إخوتها منعوهم“

ويستذكر الناشط في تغريدته ”أن الضحية أحلام كانت تعرضت للتعنيف من قبل أسرتها عدة مرات وقد حاولت الهرب وفي إحدى المرات لجأت إلى حماية الأسرة التابعة لمدير الأمن العام في الأردن لينتهي الأمر في كل مرة إلى كتابة تعهد من قبل أسرتها بعدم التعرض لها وهو ما لم تلتزم به الأسرة إطلاقا ”

هذا وتفاعل مئات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جريمة قتل أحلام عبر وسم ”#صرخات _أحلام ونشر مقطع فيديو لصرخاتها، مطالبين بالقصاص ووضع حد لجرائم قتل النساء في الأردن بحجة الشرف.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قالت يوم السبت في بيان لها إنه وقبل يومين ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة من قبل والدها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء.

وأضاف البيان أنه وعلى الفور تم التحرك إلى المكان حيث تبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة أداة راضة مما أدى إلى وفاتها.

وأكد البيان أنه تم ضبط الفاعل وهو والد الفتاة وتمت إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه.