صور نادرة: مشاهير بملامح مختلفة من الطفولة إلى الشهرة!

اختلف الكثير من مشاهير العالم من سن الطفولة حتى هذا اليوم، وتغيرت ملامح البعض منهم الى الأسوأ بعد التعب نتيجة الفن والتصوير.
البومنا يطرق باب المشاهير الذي تغيروا في سن الطفولة من أطفال وسيمين وجذابين الى نجوم تميزوا بجمال عادي.
ومن منا لا يعرف طفولة النجمة اللبنانية نيكول سابا ومدى الجمال الكبير الذي كانت تتمتع به، الا انه تغّير الى الأسوأ بعد عمليات التجميل التي قامت بها.
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كذلك النجمة العالمية مايلي سايرس التي اشتهرت في سلسلة "هالة مونتانا" وكانت طفلة، فلفتت نظر الملايين، الا انها فقدت هذا الجمال والجاذبية على مر السنين بسبب التغييرات التي قامت بها في مظهرها الخارجي التي أفقدتها أنوثنتها بعض الشيء.
على أية حال مجال الفن كبير وتغييراته أكبر خاصة من الطفولة البريئة الملامح الى الشهرة الجرئية في عمليات تجميلها.
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