نوال الزغبي تلاعب كلبها في حديقة منزلها

شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صغير ظهرت فيه وهي تحمل كلبها بالقرب من حمام السباحة.
وظهرت الفنانة نوال الزغبي وهي تلاعب الكلب بلطف بالقرب من حمام السباحة في حديقة منزلها، في مقطع فيديو صغير.
وكانت نوال شاركت الجمهور منذ فترة أيضًا بفيديو وهي تقوم بممارسة تمارينها الرياضية مع مدربها الرياضي.
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on Jul 7, 2020 at 12:43am PDT
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