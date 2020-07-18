فن ومشاهير

نوال الزغبي تلاعب كلبها في حديقة منزلها

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farah.hassan 0 تبليغ

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شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صغير ظهرت فيه وهي تحمل كلبها بالقرب من حمام السباحة.

 

 

وظهرت الفنانة نوال الزغبي وهي تلاعب الكلب بلطف بالقرب من حمام السباحة في حديقة منزلها، في مقطع فيديو صغير.

وكانت نوال شاركت الجمهور منذ فترة أيضًا بفيديو وهي تقوم بممارسة تمارينها مع مدربها الرياضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

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on Jul 7, 2020 at 12:43am PDT

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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