هيفاء وهبي تصل مصر عبر طيارتها الخاصة لمتابعة قضيتها مع محمد وزيري

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في أول رحلة لها بعد فتح المطارات وتوقف الطيران بسبب جائحة "كورونا"، استقلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طائرتها الخاصة وتوجهت يوم أمس الجمعة إلى القاهرة لمتابعة قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
هيفاء أعربت عن سعادتها البالغة عقب وصولها إلى مصر، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جديدة أرفقتها بتعليق: "الماضي هو مكان عودتي.. ليس مكان إقامة.. افعل ما يجعل روحك تتألق.. الحب.. القاهرة.. ميكي ماوس".
كما نشرت هيفاء وهبي عبر خاصة "الستوري" عدد من الفيديوهات عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي .
تأتي زيارة هيفاء إلى القاهرة بعد أيام من تصاعد الخلاف بينها وبين محمد وزيري، وسرقة مبلغ كبير منها ومحاولته الاستيلاء على ما تملكه هيفاء في مصر. كما حاول اثبات زواجه منها، الا انه لم ينجح في ذلك.
وظهرت هيفاء وهبي مرتدية كمامة سوداء ضمن التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت معلومات أن "هيفاء لحظة وصولها الى القاهرة توجهت مباشرة إلى فيلتها المسروقة برفقة دوريات الأمن لكي تعلم ماحدث بممتلكاتها التي كانت داخل المنزل بعد كسر غرفة نومها وخزنتها والتي تحتوي على العديد من العقود والمجوهرات وملابس تقدر قيمتها بأكثر من أربعة ملايين دولار.
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