كيفانش تاتليتوغ يتناول الغداء مع زوجته ويرحب بوجود المصورين

نجح المصورون في التقاط صورة للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ خلال تناوله الغذاء مع زوجته منسقة الأزياء باشاك ديزر في أحد المطاعم المطلة على البحر في مدينة بودروم الساحلية، حيث يقضي الزوجان عطلتهما الصيفية هناك.

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وعلى عكس المتوقع، لم يبد كيفانش أي انزعاج من التقاط الصور له، حتى أنه ألقى التحية على المصورين، وداعبهم قائلاً: "كيف أمسكتم بي؟"، وهو ما فجر ضحكات باشاك في المطعم.

و كان مسلسل "الاصطدام" آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم "الأعمال المنظمة 2"، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز "صدري التشيك" للسينما والمسرح.