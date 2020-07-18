بالأسماء والصور: فضيحة مشاهير وقعوا ضحية المخدرات!

يتعرض المشاهير كغيرهم من الناس الى مشاكل كثيرة توصلهم الى طرق غير متوقعة، وتوقعهم في الخطيئة .

وكثير من هؤلاء وقعوا ضحية المخدرات حتى ان بعضهم فقدوا حياتهم بطرق مأساوية بسبب جرعات زائدة أودت بهم وقضت عليهم، ولكن البعض نجح بالخروج من هذا المأزق.

على أي حال اليكم أسماء أهم مشاهير العالم الذين وقعوا ضحية الإدمان على المخدرات:

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جورج وسوف عانى من الإدمان لكنه تعافى.

مايكل جاكسون توفي نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

الممثل المصري أحمد عزمي سُجن بسبب ادمانه على المخدرات.

ويتني هيوستن توفيت بعد جرعة زائدة من المخدرات.

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روبرت داوني جونيور تعافي من الإدمان على المخدرات وعاد الى حياته الطبيعية.

النجم ريكو سُجن أيضاً بسبب ادمانه على المخدرات.

الممثل الراحل سعيد صالح أيضاً عانى من ادمانه على المخدرات لكنه تعافى.

النجمة شيرين رضا كانت مدمنة أيضاً لكنها تعالجت من المخدرات.

النجمان العالميان ليندسي لوهان وماكولي كالكين ما زالا مدمنان على المخدرات ويحاولان جاهداً التخلص منه والمعالجة.

ومن الممثلين الذين تخلصوا من المخدرات: فاروق الفيشاوي، نيفين مدور، نهى العمروسي، شارلي شين، جوني ديب.

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