شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف بعد طرح "كل سنة وأنت طيب": مش هاغيب تانى عن جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب ايساف عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يعد جمهوره بألا يغيب مرة أخرى عنهم سيقدم خلال الفترة المقبلة عددا من المفاجئات.

وطرح المطرب إيساف مؤخرا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وانت طيب" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.

ويقول مطلع أغنية "كل سنة وانت طيب": ياللي فاكره قلبي طيب، كل سنه و انت طيب، جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ، وبتعب حبيبتى لانك صاروخ، ورغم اني دايما بقابل بنات، بس انتي عملتي في قلبي شروخ.

Advertisements

وطرح مؤخرا ايساف كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلاني وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الاغنية نجاح كبير.

وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحة.".

يذكر أن المطرب إيساف بدأ مشواره الفني من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستار ميكر" في نسخته الثانية وشارك في الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً في الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة الفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي". ولم تتوقف الموهبة الفنية لدى ايساف على الغناء فقط بل امتدت أيضاً إلى التمثيل حيث قدم أول أدواره السينمائية عام 2008م من خلال فيلم "الحكاية فيها منه” مع الفنانة بشري، كما كان له تجربة سابقة مع إذاعة الشرق الأوسط والتي قدم من خلالها الأداء الصوتي لأحد شخصيات مسلسل "شاكر وشكير" مع الفنانة انتصار.