شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى أحمد فهمى وهنا الزاهد أحدث صورة أثناء الاستمتاع بالإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد على التقاط صورة مع زوجها الفنان أحمد فهمى على طريقة السيلفى، وشاركت بها متابعيها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث ظهر خلال الصورة وهو يحتضنها خلال إجازتهما الصيفية الذى يحرص الثنائي على مشاركة متابعيهما لحظاتهما فيها من وقت لآخر.



فهمى وهنا الزاهد

وكان شارك الفنان أحمد فهمى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة فى البحر خلال تواجده فى سيناء، مستمتعا بأشعة الشمس، حيث علق على الصورة قائلا "سيناء".

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ونالت صورة الفنان أحمد فهمى إعجاب الآلاف من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيما علقت عليه زوجته الفنانة هنا الزاهد قائلة "هو أنت بتغرق؟"، فيما علق النجم مصطفى خاطر "أنا بعتلك ماسدج على إيدك وصلت".

ويأتى ذلك بعد أيام من إصابة أحمد فهمى فى الركبة خلال مباراة كرة قدم، ففى وقت سابق، شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لزوجها النجم أحمد فهمى مع صديقه الفنان على ربيع، ظهر خلاله عدم استطاعته الوقوف بسبب آلام إصابته فى الركبة نتيجه مباراة كرة القدم

كما كشف النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابته بشرخ فى ركبته، موضحاً أنه كان يلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه الأسبوع الماضى كما اعتاد، وتعرض للإصابة فى ركبته واعتقد أنها مجرد كدمة، إلا أنه شعر بآلام بعدها واتجه لعمل أشعة عليهاليكتشف وجود شرخ بها وطلب الطبيب الراحة لمدة أسبوعين حتى تستعيد عافيتها.