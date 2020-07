شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تحتفل بـ22 سنة على عرض لـThe Mask Of Zorro بمشهد من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز، بذكرى أول عرض لفيلم The Mask Of Zorro، الذى قامت ببطولته أمام أنطونيو بانديراس، حيث عرض الفيلم فى يوليو عام 1998، أى قبل 22 عامًا، والذى تدور أحداثه حول أحد المناضلين فى المكسيك يتم اختطاف ابنته عن طريق حاكم فاسد وبعد فترة تعود له فيقوم بتدريب "إليخاندرو"، ليكون خليفة له فى محاربة هذا الحاكم.

ونشرت كاترين زيتا جونز، أحد المشاهد الشهيرة من فيلم The Mask Of Zorro، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على مقطع الفيديو، "طرح The Mask Of Zorro، قبل 22 عامًا.. أحببت تصوير هذا الفيلم.. وكانت معركة السيف واحدة من المشاهد المفضلة لدى.. مثل تعلم الرقص".

الفيلم بطولة أنطونيو هوبكينز وستيورات ويلسون وأنطونيو بانديراس وكاترين زيتا جونز، وتدور الأحداث الرئيسية بعد مرور عشرون عاما على كفاح دون دييجو دى لافيجا ضد الأسبان ووقوفه إلى جانب عمال وفلاحى المكسيك، حيث لعب دورا بارزا فى استقلال المكسيك عن إسبانيا عن طريق أعماله البطولية التى قام بها وهو مُقنع، إلا أنه قد دفع الثمن غاليا عندما قُتلت زوجته الحبيبة وخُطفت ابنته الرضيعة إلينا على يد الحاكم الفاسد رافيل مونيرو.

رشح الفيلم للحصول على 17 جائزة دولية، أبرزها جائزتا أوسكار عن أفضل موسيقى تصويرية وأفضل مؤثرات صوتية، لكنه فاز بسبع جوائز أبرزها جائزتى "ALMA Award" عن أفضل تمثيل لأنطونيو بانديراس، وأفضل أغنية بالفيلم وهى " I Want To Spend My Lifetime Loving You ".

أما على المستوى الجماهيرى، لاقى الفيلم نجاحا كبيرا إذ جمع فى الأسبوع الأول من عرضه حوالى 22 مليون دولار، ليجمع مع انتهاء عرضه حول العالم إيرادات اقتربت من 251 مليون دولار.