رامى جمال يدعوا لوالده: يارب مشوفش فيك وحش أبدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان رامى جمال صورة لوالده داخل أحد المستشفيات مرتدياً الكمامة معلقا المحاليل من خلال استورى "إنستجرام" معلقاً عليها "سلامتك يا بابا ومشوفش فيك وحش أبدا". Advertisements وكان قد نشر رامى، عبر حسابه على تويتر صورة لجندى يرفع العلم المصرى، صحبها بتعليق: "وقت الجد فى ضهر جيشنا وبلدنا ورئيسنا، وتحيا وستحيا مصر بإذن الله، ما يحدث ليس صدفة ولكن الله خير حافظ.. أثق فى قادتنا ومعرفتهم بمصلحة بلادنا مش فى كلام العامة، ووقت الجد يا وطنى داعم لجيش بلدك يا وطنى داعم لجيش بلدك".

والد رامى جمال

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