شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يشارك فى فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان عصام السقا فى فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى، وكان الفيلم قد توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، لكن تصويره استئنف حاليا.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى البطولة كل من ماجد الكدوانى وسوسن بدر وحلا شيحة والتى تعود من خلاله إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذى قدمته مع الراحل عامر منيب.

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ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

وشارك الفنان عصام السقا، في الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، بعد تجسيده شخصية الشهيد المجند محمد محمود محسن الذي كان ملقب بـ"هرم" أو "ظل المنسي" وذلك لمدى علاقة الحب الشديدة التى تربطهما، بالإضافة الى كونه آخر بطل استشهد في كمين البرث.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك عصام السقا فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى، وشارك فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال.