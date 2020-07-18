شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات دويتو فيفى عبده وإسماعيل الليثى "يا هزة الأرض" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب على شكل دويتو مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

ومن كلمات الدويتو الغنائى: "من وسط كل التحف انتى اللى انتيكا.. مظبوطه ع المسطره مش عايزه استيكه.. واخده الدلع من مصر والجمال م الغرب تقوم عشانك حرب تخسرها امريكا"، ومن المقرر أن يتم طرحه ديتو في عيد الأضحي.

من ناحية أخرى طرح الليثى مؤخرا دعاء دينيا جديدا يحمل اسم "كنت بغلط"، فى شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات سامح الكومى وألحان كريم نيازى وتوزيع حماده عصمت وهندسة صوت محمد الجيار.

يذكر أن المطرب إسماعيل الليثى من أشهر مطربى لون الغناء الشعبى، وحقق نجاحًا كبيرًا بالعديد من الأغنيات من بينها أغنية "ابن دمى" بمسلسل الأسطورة، وسألت المجروحين بمسلسل "ابن حلال"، ياللى إنت كلك عيوب، فاكرانى يا دنيا، فتح المزاد يا بشر.