شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش مينى ألبوم.. تفاصيل أغانى عمرو دياب الجديدة بتوقيع أيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عدد من الملحنين والشعراء المتعاونين بشكل دائم مع الهضبة عمرو دياب تقديمه "مينى ألبوم" جديد، حيث أكد البعض أنه يواصل تحضيراته لعدة أغانى سينجل جديدة، من المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، كما أنه يحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره خلال الأيام المقبلة.

وعلم ”الخليج 365” أن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر يحضر لأغنيتين جديدتين مع الهضبة عمرو دياب، من المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم الهضبة الجديد، حيث بدأ الهضبة فى تسجيل أغانى ألبومه، المقرر أن يطرحه بالأسواق نهاية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

ولم يحدد بهجت قمر والهضبة أسماء الأغانى، خاصة أن عمرو دياب بدأ للتو فى تسجيل الأغانى، والمعروف عنه أنه يسجل مجموعة من الأغانى ثم يفاضل بينهم لتقديمها للجمهور سواء أغانى سينجل أو فى ألبوم كامل، مثلنا فعل فى الألبوم الأخير "سهران".

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذى تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجارى، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك فى قلبى" و"حلوة البدايات" و"زى مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم فى البعد".