شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى إجازة وتمرينات رياضية على أنغام DANCE MONKEY بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة نيللى كريم بإجازتها الصيفية فى جميرا، فى دبى، وبينما تقضى النجمة وقتًا ممتعًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تغفل الحفاظ على لياقتها البدنية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو أثناء أدائها للتمرينات الرياضية على أنغام أغنية "DANCE MONKEY"، وقد نشرت المقاطع المصورة من خلال خاصية "ستورى".

جاء هذا بعد مشاركة الفنانة نيللى كريم متابعيها من خلال حسابها على موقع "تويتر" بصورة جديدة أثارت اهتمامهم، وذلك بعدما وصفت نفسها بالذئب، حيث كتبت فى تعليقها على الصورة "I’m a wolf"، وفور نشرها الصورة تفاعل معها متابعوها خلال تغريدات عديدة، فمنهم من قام بممزاحتها بكتابة "إنتى شوجار"، وذلك فى إشارة إلى النجاح التى حققته أثناء موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "بـ 100 وش".

وكانت قد حرصت الفنانة نيللى كريم فى وقت سابق على نعى المنتجة الفلسطينية مى مسحال التى توفيت داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بجلطة، وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام "البقاء لله فى المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمرى ومنتجه أول أعمالى "سحر العيون" "غبى منه في" "آخر الدنيا" "فتح عنيك" "أحلام الفتى الطائش" مى مسحال".

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وأضافت "خبر حزين جدا جدا قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة ما كانتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللى قدمتنى بى لجمهور السينما ولحد الآن من الأفلام اللى يعتز بها جدا جدا وكان أول فيلم كتبته نهى العمروسى و كان أول اخراج لأمير رمسيس "آخر الدنيا" وأول بطولة للنجم "يوسف الشريف" و أول فيلم بطولة رامز جلال " أحلام الفتى الطائش " و أول اخراج فيلم "فتح عنيك " للمخرج عثمان ابو لبن و ناس كتير جدا اديت ليهم فرصة فى ناس استمرت و فى ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة و مش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة الله يرحمك يا مى".