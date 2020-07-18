شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى ينضم إلى أسرة فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان شريف دسوقى انضمامه إلى أسرة فيلم "30 مارس"، الذى يشارك فيه أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح.

وشارك شريف دسوقى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، صورة له برفقة المخرج أحمد خالد والفنان أحمد خالد صالح معلقا "30 مارس.. بأمر الله حاجه عظيمة".

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فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.‎

والفيلم يعد التجربة الثالثة فى السينما للمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن قدم فيلمى "هروب اضطرارى" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وفيلم "لص بغداد" الذى يعرض حالياً بطولة النجم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى مسلسل "مملكة إبليس" الذى تم عرض الجزء الأول منه على إحدى المصنات الرقمية على الإنترنت ومكون من 15 حلقة على أن يعرض الجزء الثانى خلال الأسابيع المقبلة، وهو بطولة غادة عادل وأحمد داوود ورانيا يوسف وايمان العاصى وسلوى خطاب وكريم قاسم وصبرى فواز وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى وتأليف محمد أمين راضى.