شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يواصل الاحتفال بنجاح تيك تيك فى تايم سكوير بـ5 صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان الاحتفال بنجاح أحدث أعماله الغنائية كليب تيك توك، الذى طرحه مؤخراً، حيث حقق به نجاحاً كبيراً له طعم مختلف تلك المرة بعدما وصل صداه إلى تايم سكوير فى نيويورك مثلما يظهر فى الصور التى احتفى بها رمضان عبر حسابه على موقع إنستجرام مؤخراً، حيث نشر أكثر من صورة جديدة من داخل الميدان الأشهر بالولايات المتحدة الأمريكية في إشارة إلى نجاح أغنيته.

جدير بالذكر أن الأغنية حققت فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو الرقم الذى يعد كبيرا للغاية، لكنه أصبح طبيعيا بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

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تيك توك

وكان قد أكد النجم محمد رمضان أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.



تيك توك فى تايم سكوير

على جانب آخر كانت محكمة جنح الدقى قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وكان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.