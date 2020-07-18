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فيفى عبده تشعر بالاكتئاب وتعلق: اللى بيحبنى هيزعل واللى بيكرهنى هيفرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما اعتادت الفنانة فيفى عبده على التفاعل مع متابعيها من خلال فيديوهات تعكس مدى سعادتها وعبارات تمازح بها متابعيها من وقت لآخر، إلا أنها مؤخراً كان لها رأى آخر كشفت عنه من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام علقت عليها بأنها مكتئبة قائلة "الصورة دى اتصورتها وأنا زعلانة قوى لأن عندى اكتئاب قلت اللى بيحبونى هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الآخر لف يو".

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وما إن نشرت فيفى عبده تلك الصورة حتى حرصت الفنانات على دعمها، ومنهن نيللى كريم، غادة عبد الرازق، مايا دياب التى كتبت لها: بموت فيكى، فى حين نصحتها نيكول سابا بضرورة عدم الاكتئاب.

 

فيفى
فيفى عبده

 

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على جانب آخر سبق وحسمت الفنانة فيفى عبده الجدل الدائر حول تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء فى الوسط الفنى، مؤكدة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى على "إنستجرام" أنها لم تتعرض للتحرش فى هذا الموقف.

 

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وشاركت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده، متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمى على "إنستجرام"، قائلة "على فكرة دى مكنتش حالة تحرش زى ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللى كنت فيه".

 

نيكول ونيللي
نيكول ونيللي

 

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