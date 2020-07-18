شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تشعر بالاكتئاب وتعلق: اللى بيحبنى هيزعل واللى بيكرهنى هيفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما اعتادت الفنانة فيفى عبده على التفاعل مع متابعيها من خلال فيديوهات تعكس مدى سعادتها وعبارات تمازح بها متابعيها من وقت لآخر، إلا أنها مؤخراً كان لها رأى آخر كشفت عنه من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام علقت عليها بأنها مكتئبة قائلة "الصورة دى اتصورتها وأنا زعلانة قوى لأن عندى اكتئاب قلت اللى بيحبونى هيزعلوا على زعلى واللى بيكرهونى هيفرحوا فيا على كلن اسكوزمى انجوى خليك جود بوى مش مهم مين اللى سمايل فى الآخر لف يو".





وما إن نشرت فيفى عبده تلك الصورة حتى حرصت الفنانات على دعمها، ومنهن نيللى كريم، غادة عبد الرازق، مايا دياب التى كتبت لها: بموت فيكى، فى حين نصحتها نيكول سابا بضرورة عدم الاكتئاب.