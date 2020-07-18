شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح ألبومه الجديد فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المطرب طارق الشيخ على طرح البومه الجديد بعد موسم عيد الاضحى، حيث كان من المقرر طرحه خلال الفترة الماضية ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله ويقدمه بشكل مختلف ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الغنائى، ويتعاون طارق الشيخ فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة.

وطرح المطرب طارق الشيخ مؤخرا كليبه الجديد الذى يحمل اسم "وردة البيت" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.

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ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى، خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل استوديو مصر، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا، ومن إخراج محمد القاضى، واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر، وتحمل الأغنية طابع الفرفشة.