شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتها للمستشفى للعلاج من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة (تايمز اوف إنديا) اليوم السبت أن نجمة السينما الهندية آيشواريا راي باتشان وابنتها تخضعان للعلاج في المستشفى من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أيام من نقل زوجها ووالده إلى المستشفى للعلاج أيضا من نفس المرض.

ونُقل زوج آيشواريا راي الممثل أبهيشيك، ووالده النجم أميتاب باتشان، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي الأسبوع الماضي، ليصبحوا أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء الذي يجتاح الهند والعالم.

وفي الوقت نفسه، تأكدت إصابة آيشواريا راي، ملكة جمال العالم السابقة والتي عادة ما تظهر على قوائم "أجمل النساء"، وابنتها آراذيا باتشان ذات الثمانية أعوام بفيروس كورونا المستجد الذي يؤدي للإصابة بمرض كوفيد-19، لكنهما كانتا تخضعان منذ ذلك الحين للحجر المنزلي.

وقالت الصحيفة "بعد أميتاب باتشان وأبهيشيك باتشان، نقلت آيشواريا راي باتشان وابنتها آراذيا أيضا إلى مستشفى نانافاتي"، مضيفة أنهما دخلتا المستشفى الخاص الراقي أمس الجمعة.

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ولم ترد متحدثة باسم آيشواريا راي على رسائل نصية أو مكالمات طلبا للتعليق.

وصلى عشاق عائلة باتشان من أجل شفاء أفراد العائلة الحافلة بنجوم السينما من الفيروس، في وقت ارتفعت فيه الإصابات في البلاد إلى مستوى قياسي جديد دون أي مؤشرات على بلوغها ذروة التفشي.

وعملت آيشواريا راي (46 عاما) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية.

وأصبحت الهند، التي سجلت ما يربو على مليون حالة إصابة بالفيروس، ثالث أعلى بلد يسجل إصابات بالفيروس في العالم. وتجاوز عدد الوفيات في البلاد 26 ألف حالة وفاة. وأعادت السلطات فرض إغلاق جزئي في بعض المناطق المكتظة بالسكان في جهود لاحتواء تفشي الفيروس.