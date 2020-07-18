شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي توجه رسالة مؤثرة لأخيها الراحل بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة ناهد السباعي عن افتقادها لشقيقها الذى توفي منذ فترة طويلة على إثر حادث، وذلك من خلال كلمات كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بعدما نشرت صورة تم تصميمها لهما وهي جالسة بجانبه، حيث علقت عليها بكتابة : "انا ما سمعتش صوتك صحيح من سنوات لكن صوتك في قلبي كل يوم وبفضل أتكلم معاك يومياً"

ثم قامت بتوجيه الدعاء له بكتابة : "اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.



ناهد السباعى

وكانت الفنانة ناهد السباعي علقت على الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف حول اشتراطه عدم ملامسة النساء في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج، قائلة: "أنا بدافع عنه لأني بدافع عن حرية الناس عموماً في آرائهم طالما أنها مابتعارضش مع حريتي".

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وأكملت ناهد السباعي، في مداخلة عبر تطبيق زووم، عبر برنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟، لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".



وتابعت السباعي: "الطرفين أحرار أنا حرة في رأيي وهو حر في رأيه لازم نتقبل بعض، يوسف فنان كبير جداً وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهده كبيرة جداً في مسلسل النهاية، دي شروطه في الشغل اللي مش عاجبه مايشتغلش معاه".