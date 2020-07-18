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محمد مغربى نجم ستار أكاديمى يطرح كليب أغنيته الجديدة "ليالى القاهرة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشاب محمد مغربى، نجم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمى فى نسخته السابعة، كليب أغنيته الجديدة "ليالى القاهرة"، التى تهدف لتنشيط ودعم السياحة بعد الغلق بسبب جائحة فيروس ، وهى من كلمات الشاعر أحمد عبد النبى، ألحان محمد خالد، توزيع محمد مجدى.

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وتقول كلمات الأغنية التى تضمن تصويرها صورا ولقطات من أجمل الأماكن السياحية فى مصر: "لو أقول على اللى عيشته زمان.. فى ليالى القاهرة كان، مفتوح لينا كل مكان.. والصحبة منورة، وحشانى أوى التفاصيل.. وقعدة سلطنة ع النيل، وندندن ونقول مراسيل.. وكالعادة نزور الأزهر وفى الأهرام ناخد صورة".. نشوف النيل يا دوب م المنظر.. ياناس سحره دا أسطورة..".

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ويعتبر "ليالى القاهرة" عودة لمغربى للكليبات بعد غياب لمدة 5 سنوات، حيث كان كليب أغنية "مش ملك نفسى" أخر كليباته وهو من كلمات الشاعرة عبير الرزار، ألحان حمادة على، توزيع محمد عباس، من إخراج نهى البحطيطى، أما أخر أغنيات مغربى كانت أغنية "متستناش" من كلمات أمار مصطفى وألحان مصطفى أمين وتوزيع ماريو ماركوس حلمى وميكس وماستر حسام سعيد، بينما أخر كليبات مغربى كان كليب.

ومن المقرر أن يطرح مغربى، أغنية سينجل أخرى بعنوان "وليه" وهى من كلماته وألحانه.

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