شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب نقل آيشواريا راى وابنتها إلى المستشفى فى مومباى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نٌقلت نجمة بوليوود الشهيرة آيشواريا راى وابنتها الى المستشفى ، و ذلك بسبب عدد من الأعراض الناتجة عن إصابتهما بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم الان وذلك حسب موقع " دايلي ميل "، كانت الممثلة آيشواريا راى البالغة من العمر ( 46 عام ) عزلت نفسها فى المنزل مع ابنتها الصغيرة آراديا ، البالغة من العمر ثمانية أعوام ، ولكن يقال إنها ذهبت إلى مستشفى مومباى بعدما أصيبت بحالة من ضيق التنفسى الحاد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا ".



ايشواريا راي

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ويوم السبت الماضى فقط ، كشف زوج إيشواريا " أبهيشيك باتشان " ذو الـ 44 عام، ووالد زوجها نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان البالغ من العمر (77) عاما عن إصابتهما بفيروس كورونا "Covid-19" لكنه قال إنهما سيعزلان أنفسهما فى المنزل ، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الأجتماعي " تويتر " .



عائلة آيشواريا