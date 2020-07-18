مفاجآت صيف دبي تواصل التألق بالعروض الترفيهية

السبت 18 يوليه 2020

أعلنت مفاجآت صيف دبي عن أجندة حافلة بالفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة، لتوفر أجواءً رائعة لجميع أفراد العائلة من المقيمين والزوار، من خلال فعاليات فريدة من نوعها تلبي كافة الأذواق على مدار سبعة أسابيع.



وتشمل أجندة مفاجآت صيف دبي لهذا العام العديد من العروض الكوميدية والموسيقية والمسرحية والتحديات الرياضية والمعارض الفنية وغيرها. وتجمع هذه الفعاليات العائلات والأصدقاء لقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بالعروض الفنية والرياضية خلال مفاجآت صيف دبي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

موسيقى وترفيه

ويستضيف نادي الكوميديا الشهير «ذا لافتر فاكتوري» سلسلة من العروض الكوميدية في فندق موفنبيك جميرا بيتش في 17 يوليو، وفندق زعبيل هاوس في 22 يوليو، وفندق جراند ميلينيوم برشا هايتس في 23 و24 يوليو. وتستمر أجواء المرح والترفيه مع عرض «ماسك أون» مساء 17 يوليو على مسرح «ذا جانكشن» في «السركال أفينيو».

ويمكن لعشاق المسرح والموسيقى الاستمتاع بعرض «دونت يو فورغت ابوت مي» الرائع في الساعة 7:30 مساءً يوم 18 يوليو على مسرح «ذا جانكشن» في «السركال أفينو»، حيث سيقدم مزيجاً مبتكراً من العروض المصورة لأشهر الأغاني على مستوى العالم. وسيلعب الممثل ويم هوست دور المغني أوليفر آلن الذي يخوض مغامرة شيقة على متن سفينة سياحية.

عروض «لا بيرل»

ويأسر مسرح «لا بيرل» قلوب المشاهدين مع عرضه الفريد، الذي يجمع بين الموسيقى والرقص والعروض البهلوانية الشيّقة، حيث سيقدم عرضين يومياً في الساعة 6 و9 مساءً من 29 يوليو ولغاية 29 أغسطس، مع تشكيلة من الباقات الخاصة بمفاجآت صيف دبي، بما في ذلك باقة المقاعد البرونزية بقيمة 119 درهماً، وباقة المقاعد الفضية بقيمة 169 درهماً، وباقة المقاعد الذهبية بقيمة 219 درهماً، وباقة المقاعد البلاتينية بقيمة 274 درهماً، بالإضافة إلى مقاعد كبار الشخصيات بقيمة 499 درهماً.

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باقات ووجبات

وتتضمن الباقات الوجبات الخفيفة مع مشروبات غازية مجاناً، ويمكن للضيوف أيضاً حجز عرض الإقامة الخاص في فندق حبتور بالاس، والذي يتضمن تذكرتين لحضور العرض مع وجبة خفيفة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى غرفة مجانية وتخفيضات بقيمة 25 % في كافة مطاعم الحبتور سيتي. وتبدأ الأسعار من 438 درهماً للباقة البرونزية، و538 درهماً للباقة الفضية، و638 درهماً للباقة الذهبية، و748 درهماً للباقة البلاتينية و1,198 درهماً لباقة كبار الشخصيات التي تتضمن الإقامة في جناح.

لوحات فنية

كما يستضيف مركز جميل للفنون بالقرب من خور دبي، أول معرض فردي للوحات الفنان التشكيلي الأمريكي ذي الأصول العراقية مايكل راكويتز في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشتهر راكويتز بأسلوبه الفني التصوّري. وسيقام المعرض في إطار سلسلة من المعارض الفنية المبتكرة خلال فصل الصيف، ويحتضن معرض غرف الفنانين الذي سيقدم أعمالاً فردية لفنانين آخرين مثل لورنس أبو حمدان ولاريسا صنصور وتيسير البطنيجي ولبنى شودري.

ويمكن لعشاق الرياضة تعزيز لياقتهم البدنية مع الأنشطة والتحديات الرياضية في فعالية عالم دبي للرياضة التي ستنطلق يومياً لمدة 3 أشهر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك طيلة فترة مفاجآت صيف دبي، بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، لتستقبل عشاق الرياضة والعائلات في صالات المركز المكيّفة والممتدة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتشكل الوجهة الأمثل للاستمتاع بالأنشطة الرياضية في صالات مكيفة هذا الصيف.

وتأتي مفاجآت صيف دبي في إطار فعاليات عروض دبي للتجزئة السنوية التي تتضمن أكبر العروض في عالم التجزئة مع باقة من التخفيضات الكبرى وعروض التسوق الحصرية، لإثراء قطاع التجزئة بمزيد من الفعاليات الفريدة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

ألعاب نارية

احتضنت «ذي بوينت» في نخلة جميرا، التي تطل على فندق أتلانتس النخلة، عرض الألعاب النارية الذي استمر لمدة 3 دقائق. وستتزين السماء بعروض الألعاب النارية مرةً أخرى اليوم، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً بمناسبة مفاجآت صيف دبي حتى 18 يوليو مع تخفيضات من 30 وحتى %50 وعروض مجانية على أطباق مختارة في المطاعم المشاركة.